Kepala Otorita IKN Lantik 3 Direktur Baru, Ini Daftar dan Jabatannya

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan OIKN, 3 orang bakal menjabat sebagai direktur, dan 1 lagi sebagai kepala biro.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Biro/Direktur di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan oleh Kepala OIKN pada tanggal 4 September 2023.

BACA JUGA:

“Puji syukur saya panjatkan karena pada kesempatan ini, saya bisa melantik ibu dan bapak sekalian untuk melengkapi dan memperkuat organisasi OIKN,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/9/2023).

Dia juga memberikan tiga catatan kepada pejabat yang baru dilantik. Pertama, agar sumpah jabatan yang sudah diucapkan dapat dipahami kembali dan dijalankan dengan sebaik mungkin.

BACA JUGA:

Kedua, diharapkan para pejabat dapat melakukan tugasnya dengan tetap menerapkan prinsip good governance.

“Saya memiliki zero tolerance terhadap korupsi. Jika ada yang melakukannya, tidak akan ada kesempatan kedua. Karena rekan dari KPK sudah mengingatkan untuk menghindari bagi-bagi akan 3 hal, yaitu bagi-bagi jabatan, kavling, dan proyek,” imbuhnya.