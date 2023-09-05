Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Incar Investasi Rp793 Triliun dari Negara ASEAN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:02 WIB
RI Incar Investasi Rp793 Triliun dari Negara ASEAN
RI incar investasi Rp793 triliun dari negara ASEAN. (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah mengincar kerja sama investasi dengan 129 perusahaan asal anggota ASEAN dan negara mitra lainnya.

Adapun nilai investasi yang dibidik mencapai USD50 miliar atau setara Rp793 triliun.

 BACA JUGA:

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, akan ada pertemuan bisnis atau business matching, bagian dari rangkaian ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF).

Menurutnya, dari forum tersebut diperkirakan akan ada potensi kerja sama investasi senilai USD50 miliar.

 BACA JUGA:

"Esok harinya selain ada diskusi dan juga beberapa leader talks, kita juga ada business matching yang akan melibatkan lebih dari 129 perusahaan. Nah, kami memperkirakan dari business matching itu tambahannya akan terjadi potensi kerja sama senilai USD 50 miliar," ujar Rosan saat sesi konferensi pers, Selasa (5/9/2023).

Halaman:
1 2
