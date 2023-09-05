Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Lampu Kereta Api Tidak Dimatikan?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:05 WIB
Kenapa Lampu Kereta Api Tidak Dimatikan?
Kenapa lampu kereta tidak dimatikan. (Foto: KAI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kenapa lampu kereta api tidak dimatikan? Berikut akan diulas dalam artikel ini.

Alasan utama lampu kereta api tidak akan pernah dimatikan adalah karena sebagai salah satu langkah prosedur keamanan.

 BACA JUGA:

Mengapa alasan keamanan ini dilakukan, yaitu agar mencegah tindakan-tindakan kriminal.

Dirangkum Okezone, Selasa (5/9/2023) sebab petugas juga tidak ditugaskan di setiap gerbong. Jadi dapat mempermudah orang untuk berbuat kejahatan.

 BACA JUGA:

Selain itu kebanyakan jalur kereta api juga melewati wilayah yang tidak berpenghuni. Seperti pesawahan, perkebunan, lembah, kuburan, terowongan, dan lain sebagainya. Dengan lampu menyala, penumpang dapat melihat ke luar dengan jelas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251/kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146850/kereta_api_logistik-1Iob_large.jpg
Kurangi Truk ODOL, 959.139 Ton Kontainer Diangkut Pakai Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108124/kereta_api-8AQU_large.jpg
Naik Kereta di Indonesia Lebih Cepat Mulai 1 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103763/beras-518X_large.jpg
Bulog Targetkan Serap Beras 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102793/krl-G2p9_large.jpg
Dirjen Kereta Api Sebut Penutupan Stasiun Karet Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3052096/kereta-tanpa-awak-masuk-ri-menhub-teknologi-baru-belum-banyak-di-negara-lain-wnbySrckdt.jpg
Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement