Kenapa Lampu Kereta Api Tidak Dimatikan?

JAKARTA - Kenapa lampu kereta api tidak dimatikan? Berikut akan diulas dalam artikel ini.

Alasan utama lampu kereta api tidak akan pernah dimatikan adalah karena sebagai salah satu langkah prosedur keamanan.

Mengapa alasan keamanan ini dilakukan, yaitu agar mencegah tindakan-tindakan kriminal.

Dirangkum Okezone, Selasa (5/9/2023) sebab petugas juga tidak ditugaskan di setiap gerbong. Jadi dapat mempermudah orang untuk berbuat kejahatan.

Selain itu kebanyakan jalur kereta api juga melewati wilayah yang tidak berpenghuni. Seperti pesawahan, perkebunan, lembah, kuburan, terowongan, dan lain sebagainya. Dengan lampu menyala, penumpang dapat melihat ke luar dengan jelas.