HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF Sebut ASEAN Cahaya Dunia di Tengah Ketidakstabilan Ekonomi Global

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:37 WIB
IMF Sebut ASEAN Cahaya Dunia di Tengah Ketidakstabilan Ekonomi Global
Menlu Retno Marsudi sebut IMF bilang bahwa ASEAN jadi cahaya dunia di tengah ketidakstabilan ekonomi global. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan kalau IMF menyebut ASEAN menjadi cahaya dunia di tengah ketidakstabilan ekonomi global.

Pasalnya, IMF menyebutkan kondisi ekonomi global melambat akibat pandemi Covid-19 dan perang antar negara.

"Tumbuh hanya 3%, terendah dalam 1 dekade dibanding sebelum pandemi. Namun dilihat bahwa pertumbuhan ASEAN tetap tinggi, proyeksinya 4,9%," kata Retno kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

"Jadi kemarin, waktu pertemuan bilateral antara Managing Director IMF dengan Bapak Presiden, juga disampaikan bahwa ASEAN merupakan satu bright spot dari situasi dunia yang tidak menentu," sambungnya.

Dalam pertemuan yang sama, Retno juga menambahkan jika IMF menyatakan ASEAN berkonstribusi 10% terhadap pertumbuhan ekonomi global.

