Ini Orang Paling Kaya di Bumi, Punya Harta Rp3.791 Triliun

Ini Orang Paling Kaya di Bumi. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Bos Tesla sekaligus X dan SpaceX Elon Musk masih menduduki posisi pertama dalam daftar orang terkaya dunia pada September 2023.

Namanya mampu mempertahankan predikat orang terkaya dunia dan berhasil menyalip Bos LVMH Bernard Arnault yang sebelumnya menduduki posisi teratas.

Berikut adalah daftar lengkap orang terkaya dunia, dilansir dari Forbes, Selasa 5 September 2023 :

1. Elon Musk

CEO Tesla, SpaceX sekaligus X tersebut saat ini memiliki harta kekayaan USD248,8 miliar atau setara Rp3.791 triliun. (Kurs: Rp15.238/USD).

2. Bernard Arnault & Family

Dia adalah pemilik brand terkenal dan mahal di dunia Louis Vuitton seorang pemuda miskin bernama Louis Vuitton yang lahir di Anchay, Jura, Prancis Timur pada 4 Agustus 1821. Saat ini harta kekayaannya berjumlah USD207,1 miliar atau setara Rp3.154 triliun.

3. Jeff Bezos

Jeff Bezos adalah pemilik Amazon yang memiliki harta kekayaan USD160,9 miliar atau setara Rp2.452 triliun.

BACA JUGA: Deretan Orang Kaya Indonesia karena Harta Warisan

4. Larry Ellison

Larry Ellison merupakan bos Oracle dengan harta kekayaannya sebesar USD152,3 miliar atau setara Rp2.321 triliun.

5. Warren Buffett

Dia adalah pemilik perusahaan Berkshire Hathaway yang memiliki harta kekayaan USD121,2 miliar atau setara Rp1.846 triliun.