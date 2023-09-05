4 Proyek Kereta Api Bakal Dibangun di IKN Mulai 2025

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan ada empat proyek kereta api yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah 2025.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyebut proyek tersebut yakni kereta api bandara, kereta api di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN, kereta perkotaan di wilayah Kalimantan dan kereta intercity.

BACA JUGA: Proyek di IKN Milik Orang Terkaya Groundbreaking Pertengahan September 2023

Risal mengatakan saat ini keempat proyek tersebut belum masuk ke dalam infrastruktur dasar pembangunan IKN yang ada saat ini.

"Nanti setelah 2025-2029. Saat ini belum, tapi kita berupaya percepatan nanti," kata Risal saat dikutip, Selasa (5/9/2023).

Risal mengatakan pihaknya memiliki 3 proyek perkeretaapian untuk mendukung IKN pada 2204 yakni tengah melakukan sudi andal jalur KA Bandara Aji Muhammad Sepingan Balikpapan menuju KIPP IKN.