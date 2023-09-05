Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Rencana Pengembangan Jalur Kereta di Kawasan IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:25 WIB
Intip Rencana Pengembangan Jalur Kereta di Kawasan IKN
Jalur kereta di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Intip rencana pengembangan jalur kereta di kawasan IKN Nusantara. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno mengungkapkan gambaran pengembangan jalur Kereta Api di kawasan IKN.

Djoko mengatakan, merujuk pada populasi Kawasan IKN yang mencapai 1,7 - 1,9 juta jiwa pada tahun 2045 dan pergerakan yang bersumber dari pendatang, jaringan pelayanan angkutan jalan dipertimbangkan lebih sesuai untuk dikembangkan.

"Kesesuaian yang dimaksud merujuk pada peran/karakteristik operasi moda angkutan jalan dan potensi kebutuhan (demand) yang dilayani," kata Djoko lewat pesan singkat kepada MNC Portal, Selasa (5/9/2023).

Pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan diperhitungkan lebih optimal untuk melayani Kawasan IKN dengan populasi 1,7 - 1,9 juta jiwa (tahun 2045) dan luas wilayah 56.189,75 hektar. Jalur KA yang melayani WP IKN Utara dapat dilayani dengan angkutan berbasis jalan.

Adapun isu yang terkait dengan operasi angkutan barang dengan moda KA, yang melintas di Kawasan IKN, dapat diintegrasikan dengan moda angkutan jalan dengan pertimbangan bahwa volume angkutan barang di Kawasan IKN yang masih memadai dilayani dengan angkutan jalan.

Adapun trasenya, jalur KA Perkotaan IKN akan melayani dari Pelabuhan Semayang – Karangjoang – Samboja – Sepaku – KIPP – Pulau Balang dan kembali lagi ke Karangjoang – Pelabuhan Semayang. Jalur KA Perkotaan tersebut akan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen 1 rute Pelabuhan Semayang – Karangjoang, segmen 2 rute Karangjoang – Samboja – Sepaku – KIPP, dan segmen 3 rute Karangjoang – Pulau Balang – KIPP.

Panjang total 161,88 km yang terdiri Pelabuhan Semayang - TOD Karang Joang dengan jarak 27,9 km, TOD Karang Joang - KIPP (71,23 km) dan KIPP TOD - Karang Joang (62,75 km).

Halaman:
1 2
