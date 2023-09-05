Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Alasan Kenapa Grab Tidak Bisa Bayar Tunai

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:45 WIB
Alasan Kenapa Grab Tidak Bisa Bayar Tunai
Ilustrasi alasan grab tidak bisa bayar tunia (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Alasan kenapa Grab tidak bisa bayar tunai menarik untuk dikulik. Lantaran, perusahaan transportasi berbasis aplikasi sudah menggunakan e-wallet seperti OVO dalam mengurangi transaksi non tunai.

Ini merupakan solusi paling tepat bagi setiap yang tidak ingin ribet ketika hendak bepergian, dimana cukup gunakan aplikasi GrabNamun, saat tidak memiliki uang pada saldo e-wallet maka susah untuk membayar tunai.

Berikut alasan kenapa Grab tidak bisa bayar tunai dilansir dari berbagai sumber:

1. Jumlah Tagihan Terlalu Besar

Jadi untuk penyebab pertama kenapa pengguna Grab tidak bisa membayar dengan metode uang tunai dikarenakan jumlah pesanan atau jumlah orderan melebihi batas yang sudah menjadi ketentuan oleh pihak dari Grab.

Tidak heran jika para pengguna ketika ingin memilih metode pembayaran tersebut secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Dimana hal tersebut menandakan pengguna diharuskan untuk memilih metode lain yang tersedia.

2. Terjadi Kesalahan Pada Sistem

Sedangkan untuk penyebab selanjutnya dikarenakan sistem dari Grab sedang mengalami masalah seperti error atau maintance dimana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen maupun mitra dari Grab.

Ketika sumber masalahnya dikarenakan hal ini maka bisa dipastikan tidak hanya pemilihan metode pembayaran menggunakan uang tunai bisa dilakukan, beberapa permasalahan lain juga akan sama. Sebagai contoh saja tidak bisa login aplikasi Grab dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2 3
