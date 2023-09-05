Apa Masih Ada BPJS yang Gratis? Ini Cara Daftarnya

JAKARTA - Banyak masyarakat yang bertanya apa masih ada BPJS yang gratis? Ini cara daftarnya agar diketahui. Sudah sering disosialisasikan, program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini memiliki beberapa jenis kepesertaan.

Melansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), salah satu kepesertaan adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni layanan yang ditujukan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Dimana peserta PBI tidak perlu membayar iuran per bulan sepeserpun karena sudah dibayarkan oleh pemerintah.

Jadi mengacu pada pertanyaan sebagian orang, apa masih ada BPJS yang gratis? maka jawabannya ada, yakni jenis kepesertaan PBI.

Untuk menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, ada beberapa persyaratan yang perlu dimiliki oleh para calon peserta, yaitu:

Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jika nama Anda belum terdaftar pada DTKS, maka Anda bisa mendaftarkan diri dengan cara berikut;