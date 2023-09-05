JAKARTA - Banyak masyarakat yang bertanya apa masih ada BPJS yang gratis? Ini cara daftarnya agar diketahui. Sudah sering disosialisasikan, program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini memiliki beberapa jenis kepesertaan.
Melansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), salah satu kepesertaan adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni layanan yang ditujukan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Dimana peserta PBI tidak perlu membayar iuran per bulan sepeserpun karena sudah dibayarkan oleh pemerintah.