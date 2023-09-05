Advertisement
SMART MONEY

Apa Masih Ada BPJS yang Gratis? Ini Cara Daftarnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:04 WIB
Apa Masih Ada BPJS yang Gratis? Ini Cara Daftarnya
Ilustrasi untuk program kepesertaan gratis dari BPJS Kesehatan (Foto: Antara)
JAKARTA - Banyak masyarakat yang bertanya apa masih ada BPJS yang gratis? Ini cara daftarnya agar diketahui. Sudah sering disosialisasikan, program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini memiliki beberapa jenis kepesertaan.

Melansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), salah satu kepesertaan adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni layanan yang ditujukan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Dimana peserta PBI tidak perlu membayar iuran per bulan sepeserpun karena sudah dibayarkan oleh pemerintah.

Jadi mengacu pada pertanyaan sebagian orang, apa masih ada BPJS yang gratis? maka jawabannya ada, yakni jenis kepesertaan PBI.

Untuk menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, ada beberapa persyaratan yang perlu dimiliki oleh para calon peserta, yaitu:

  • Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
  • Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jika nama Anda belum terdaftar pada DTKS, maka Anda bisa mendaftarkan diri dengan cara berikut;

  • Unduh aplikasi Cek Bansos lalu buat akun baru.
  • Registrasi dengan data diri yang benar menggunakan Nomor KK, NIK, nama lengkap, alamat lengkap, nomor hp, alamat email, dan lain-lain.
  • Setelah itu unggah foto KTP dan selfie dengan KTP.
  • Kemudian jika proses registrasi telah berhasil, lanjutkan ke tahap ‘Daftar Usulan’.
  • Selanjutnya, klik ‘tambahkan usulan’ dan masukan data diri dengan benar sesuai dengan KTP dan KK.
  • Tunggu beberapa saat hingga verifikasi dari pemerintah daerah setempat selesai.

1 2
