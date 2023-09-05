Kenapa BPNT 2023 Tidak Cair Semua?

JAKARTA - Kenapa BPNT 2023 tidak cair semuanya barang tentu jadi pertanyaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap bulannya KPM menerima dana sebesar Rp 200 ribu untuk membeli bahan pokok pangan.

Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) atau kartu sembako. KPM dapat mengambil bantuan melalui ATM/ Agen Bank Himbara terdekat. Kini KPM resah karena BPNT tidak cari semua di tahap awal.

Berikut alasan kenapa BPNT 2023 tidak cair semua melansir berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), sebagai informasi bersama.

1. Terdapat Perbedaan Data di Dukcapil

Perbedaan data seperti NIK, ejaan nama, tempat tanggal lahir menjadi penyebab bantuan tidak cair. Dulu masalah seperti ini bisa mendapat keringanan asalkan penerima adalah orang yang sama.

Setelah adanya sinkronisasi, data penerima harus sesuai dengan yang tertulis di dukcapil. Bila terjadi kesalahan pihak desa dapat memperbaiki melalui aplikasi SIKS sesuai data dukcapil.