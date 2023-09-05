Apakah Gaji Rp2 Juta Bisa KPR?

JAKARTA - Apakah gaji 2 juta bisa KPR? Hal ini sangat menarik untuk diulas. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hunian masyarakat semakin meningkat pesat.

Namun, kebutuhan primer tersebut seakan berbanding terbalik dengan pendapatan sebagian orang yang masih di bawah standar. Bahkan di Indonesia masih banyak pekerja yang berpenghasilan sekitar Rp 2 juta per bulan.

Dengan demikian, apakah gaji 2 juta bisa KPR?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), skema KPR atau kredit kepemilikan rumah merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan yang ingin membeli atau memperbaiki rumahnya.

Namun untuk bisa memiliki sebuah rumah dengan menggunakan skema KPR tentunya ada beberapa persyaratan, salah satunya adalah debitur atau calon pembeli termasuk dalam syarat batas minimal gaji.

Dalam hal ini, besaran gaji sangat penting untuk diketahui pihak bank. Pasalnya, jika debitur memiliki gaji yang terlalu kecil maka ditakutkan cicilan akan membebani mereka.