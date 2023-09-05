Tips Manajemen Keuangan Rumah Tangga Ala MNC Bank

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT), kembali menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan kepada nasabah dan masyarakat umum yang dikemas secara virtual bertajuk "Membangun Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga Melalui Literasi Keuangan".

"Kami di MNC Bank percaya bahwa untuk membangun stabilitas ekonomi rumah tangga yang kuat, pemahaman literasi keuangan adalah kunci meraih stabilitas finansial yang baik. Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen untuk membantu masyarakat Indonesia meraih pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga, baik ini dari sisi pemasukan maupun pengeluaran dengan bijak. Kami juga membagikan tips dan strategi yang dapat membantu setiap rumah tangga mencapai tujuan keuangan mereka," kata Corporate Secretary MNC Bank, Heru Sulistiadhi pada Selasa (5/9/2023).

Heru menuturkan, Kegiatan literasi keuangan tersebut memberikan peserta kesempatan untuk memahami konsep dasar keuangan dan manajemen anggaran keluarga yang baik. Dalam suasana yang ramah dan interaktif, para peserta mendapatkan wawasan tentang manfaat literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan rumah tangga, antara lain :

1. Manajemen Anggaran yang Lebih Baik

Literasi keuangan membantu keluarga mengelola anggaran dengan bijak, seperti monitoring pengeluaran dan pemasukan, serta memprioritaskan pengeluaran yang penting. Keluarga yang memiliki literasi keuangan yang baik juga cenderung memiliki anggaran yang seimbang dan terkendali.

2. Perencanaan Keuangan

Literasi keuangan membantu keluarga merencanakan keuangan mereka secara lebih efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang pendapatan, pengeluaran, dan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, keluarga dapat membuat rencana keuangan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

3. Efisiensi

Pemahaman tentang investasi, tabungan, dan instrumen keuangan lainnya membantu keluarga mengoptimalkan efisiensi/penghematan mereka. Mereka dapat memilih opsi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka, seperti pensiun atau pendidikan anak-anak.

4. Pengelolaan Utang

Literasi keuangan membantu keluarga memahami konsep Hutang dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang pengambilan utang dan mengembalikannya sesuai dengan rencana.