Gimana Caranya Biar Akun Gojek Gacor? Cek di Sini

JAKARTA - Gimana caranya biar akun Gojek gacor pasti menarik untuk diulas. Sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia, Gojek kini memiliki banyak mitra.

Saat ini mitra driver Gojek tak hanya bisa mengantarkan penumpang ke tujuan, namun juga bisa menjadi pengantar makanan, antar barang, dan lain-lain. Dengan banyak fasilitas yang disediakan Gojek, tentunya mitra bisa mendapat banyak keuntungan.

Namun imbasnya, saat ini banyak mitra Gojek yang merasa penurunan permintaan pelanggan yang masuk ke ponselnya. Lantas, bagaimana caranya agar akun Gojek gacor? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), berikut beberapa cara mengatasinya.

1. Gunakan ponsel yang memenuhi spesifikasi

Ponsel jadi bagian dari perangkat kerja yang digunakan oleh mitra Gojek. Karena itulah pastikan ponsel yang Anda gunakan memenuhi standar spesifikasi yang diminta oleh Gojek, salah satunya adalah memiliki RAM minimal kapasitas 2GB.

Dengan kapasitas RAM yang lebih besar, maka akan semakin lebih besar juga kinerja aplikasi Gojek di ponsel Anda. Sehingga akun Gojek akan semakin gacor dalam menerima pesanan.