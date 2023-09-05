Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gimana Caranya Biar Akun Gojek Gacor? Cek di Sini

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:31 WIB
Gimana Caranya Biar Akun Gojek <i>Gacor</i>? Cek di Sini
Ilustrasi cara untuk membuat akun Gojek dicari banyak pelanggan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gimana caranya biar akun Gojek gacor pasti menarik untuk diulas. Sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia, Gojek kini memiliki banyak mitra.

Saat ini mitra driver Gojek tak hanya bisa mengantarkan penumpang ke tujuan, namun juga bisa menjadi pengantar makanan, antar barang, dan lain-lain. Dengan banyak fasilitas yang disediakan Gojek, tentunya mitra bisa mendapat banyak keuntungan.

Namun imbasnya, saat ini banyak mitra Gojek yang merasa penurunan permintaan pelanggan yang masuk ke ponselnya. Lantas, bagaimana caranya agar akun Gojek gacor? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), berikut beberapa cara mengatasinya.

1. Gunakan ponsel yang memenuhi spesifikasi

Ponsel jadi bagian dari perangkat kerja yang digunakan oleh mitra Gojek. Karena itulah pastikan ponsel yang Anda gunakan memenuhi standar spesifikasi yang diminta oleh Gojek, salah satunya adalah memiliki RAM minimal kapasitas 2GB.

Dengan kapasitas RAM yang lebih besar, maka akan semakin lebih besar juga kinerja aplikasi Gojek di ponsel Anda. Sehingga akun Gojek akan semakin gacor dalam menerima pesanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475//goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189279//gojek-nB6U_large.jpg
Cara Cek Gojek Wrapped 2025: Intip Total Transaksi dan Riwayat Perjalanan Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710//gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502//goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496//patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184853//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-syR7_large.jpg
Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement