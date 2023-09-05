Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Cara Chatting di Gojek jika Orderan Sudah Selesai

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |22:33 WIB
3 Cara <i>Chatting</i> di Gojek jika <i>Orderan</i> Sudah Selesai
Ilustrasi untuk cara melakukan chat pada driver Gojek (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya terdapat 5 cara chatting di Gojek jika orderan sudah selesai yang nyatanya sangat mudah dan sederhana untuk dilakukan. Karena terkadang penumpang masih membutuhkan komunikasi dengan driver usai menyelesaikan pesanan.

Supaya dapat dilakukan dengan mudah tanpa kendala, maka pengguna perlu mengikuti langkah secara benar dan tepat.

Sebab melakukan chatting di Gojek sangat diperlukan guna menghubungi driver ketika menjumpai berbagai masalah, diantaranya pembayaran kurang hingga barang ketinggalan. Oleh karena itu cara dan proses ini mesti kamu terapkan supaya permasalahan dapat terselesaikan dengan mudah.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (05/09/2023) terkait 5 cara chatting di Gojek jika orderan sudah selesai.

Pada ulasan satu ini pengguna akan dijelaskan lebih detail dan menyeluruh terkait cara melakukan chatting di aplikasi Gojek jika orderan yang dilakukan telah usai. Begini caranya:

1. Buka Aplikasi Gojek

Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk melakukan chatting di Gojek yaitu dengan membuka aplikasinya. Pastikan gojek terhubung saluran internet secara otomatis pada smartphone yang kamu gunakan.

Halaman:
1 2
