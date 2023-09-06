Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik 0,21% ke Level 7.006 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |12:14 WIB
IHSG Naik 0,21% ke Level 7.006 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama Rabu (6/9/2023). IHSG sesi I ditutup naik 0,21% atau 14,35 poin ke level 7.006.

Pada jeda perdagangan siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,84 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,20 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 695.889 kali. Adapun, sebanyak 243 saham harganya menguat, 263 saham harganya turun dan 225 saham lainnya stagnan.

Sektor energi memimpin kenaikan dengan menguat 1,94%, disusul sektor bahan baku yang naik 1,10%, sektor transportasi naik 1,03%, sektor infrastruktur naik 0,28%, sektor industri naik 0,18% dan sektor kesehatan naik 0,02%.

Sedangkan, lima sektor lainnya tercatat turun dengan sektor siklikal turun 0,73%, sektor properti turun 0,70%, sektor teknologi turun 0,37%, sektor non siklikal turun 0,25% dan sektor keuangan turun 0,23%.

Indeks LQ45 naik 0,15% ke level 970, indeks IDX30 naik 0,23% ke level 505, indeks MNC36 naik 0,09% ke level 374, serta indeks JII naik 0,51% ke level 565.

Halaman:
1 2
