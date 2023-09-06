Suami Seleb TikTok Probolinggo Ternyata Polisi Berpangkat Bripka, Berapa Gajinya?

JAKARTA - Seleb TikTok asal Probolinggo viral di media sosial. Seleb TikTok bernama Luluk Sofiatul Jannah memarahi seorang siswi yang sedang magang di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo.

Ternyata diketahui, Luluk merupakan seorang istri dari anggota Polisi berpangkat Bripka.

Istri Polisi dari Probolinggo tersebut mengaku tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh seorang siswi yang sedang magang di swalayan tersebut. Dalam video yang beredar, Luluk mengutarakan kekecewaan dengan pegawai magang itu karena merasa diremehkan setelah dirinya mengambil pakaian anak dalam jumlah yang banyak.

Tidak hanya itu, Luluk juga menyebut siswi magang itu dengan kata Babu. Belakangan dikabarkan bahwa pegawai magang di swalayan tersebut adalah seorang siswa dari SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di Swalayan Kurnia Damai Sejahtera (KDS) Probolinggo.

Di luar kasus ini, Luluk kerap tampil hedon dan pamer harta di media sosialnya. Ternyata, Luluk yang merupakan Bhayangkari Probolinggo berprofesi sebagai pengusaha dan juga selebgram. Berdasarkan akun instagram pribadinya @luluknurilreal menyebut dirinya adalah owner LN Collection dan LN Thrift.

Suami Luluk adalah seorang polisi bernama M Nuril Huda. Nuril Huda merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek di wilayah hukum Polres Probolinggo. Luluk menikah sejak tahun 2018.

Lalu berapa gaji seorang polisi berpangkat Bripka? Berikut ulasannya: