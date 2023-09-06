Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suami Seleb TikTok Probolinggo Ternyata Polisi Berpangkat Bripka, Berapa Gajinya?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:33 WIB
Suami Seleb TikTok Probolinggo Ternyata Polisi Berpangkat Bripka, Berapa Gajinya?
Suami Seleb TikTok Probolinggo Ternyata Polisi Berpangkat Bripka, Berapa Gajinya? (Foto: Tangkapan Layar Media Sosial TikTok Luluk Nuril)
A
A
A

JAKARTA - Seleb TikTok asal Probolinggo viral di media sosial. Seleb TikTok bernama Luluk Sofiatul Jannah memarahi seorang siswi yang sedang magang di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo.

Ternyata diketahui, Luluk merupakan seorang istri dari anggota Polisi berpangkat Bripka.

Istri Polisi dari Probolinggo tersebut mengaku tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh seorang siswi yang sedang magang di swalayan tersebut. Dalam video yang beredar, Luluk mengutarakan kekecewaan dengan pegawai magang itu karena merasa diremehkan setelah dirinya mengambil pakaian anak dalam jumlah yang banyak.

Tidak hanya itu, Luluk juga menyebut siswi magang itu dengan kata Babu. Belakangan dikabarkan bahwa pegawai magang di swalayan tersebut adalah seorang siswa dari SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di Swalayan Kurnia Damai Sejahtera (KDS) Probolinggo.

Di luar kasus ini, Luluk kerap tampil hedon dan pamer harta di media sosialnya. Ternyata, Luluk yang merupakan Bhayangkari Probolinggo berprofesi sebagai pengusaha dan juga selebgram. Berdasarkan akun instagram pribadinya @luluknurilreal menyebut dirinya adalah owner LN Collection dan LN Thrift.

Suami Luluk adalah seorang polisi bernama M Nuril Huda. Nuril Huda merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek di wilayah hukum Polres Probolinggo. Luluk menikah sejak tahun 2018.

Lalu berapa gaji seorang polisi berpangkat Bripka? Berikut ulasannya:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532/indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement