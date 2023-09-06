Ini Bahan Bakar Kereta Api Berdasarkan Jenisnya

JAKARTA - Ini bahan bakar kereta api berdasarkan jenisnya yang menarik untuk diulas. Kereta api menjadi moda transportasi umum dengan minat terbanyak.

Kereta api banyak diminati masyarakat sebab tarif yang terjangkau. Selain itu, pemerintah juga merancang kereta api senyaman mungkin untuk para penumpangnya.

Dirangkum Okezone, Rabu (6/9/2023) berikut bahan bakar kereta api berdasarkan jenisnya.

1. Kereta Api Uap

Kereta api uap menggunakan bahan bakar dari ketel uap. Dengan menggunakan kayu bakar, batu bara dan minyak bumi.

Kereta api uap dahulu beroperasi di Indonesia, namun seiring perkembangan zaman kereta api uap mulai ditinggalkan. Sebab proses pembakarannya cukup berdampak pada polusi udara sehingga tidak baik untuk lingkungan.

2. Kereta Api Diesel

Kereta api diesel menggunakan bahan bakar minyak solar. Terdapat dua jenis kereta api diesel yakni lokomotif diesel dan kereta rel diesel.

Lokomotif diesel memiliki jenis motor diesel dan hanya ada di unit lokomotifnya saja. Sedangkan kereta rel diesel, untuk setiap kabin dilengkapi motor diesel yang terpasang di bawah kabin gerbong.