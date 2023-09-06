Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaya Hidup Seleb TikTok Probolinggo yang Ngamuk ke Anak Magang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:37 WIB
Intip Gaya Hidup Seleb TikTok Probolinggo yang Ngamuk ke Anak Magang
Gaya hidup seleb Tiktok Probolingga viral (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Intip gaya hidup seleb TikTok Probolinggo yang ngamuk ke anak magang disorot. Menariknya, selebgram ini punya jabatan sebagai ibu Bhayangkari atau istri dari anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Probolinggo.

Dalam video berdurasi 25 detik ini menampilkan Luluk memaki siswi magang di sebuah swalayan karena merasa tidak puas dengan pelayanannya. Menurut informasi, dia merasa tidak terima diingatkan oleh siswi magang bahwa jika batal membeli barang bisa dikembalikan ke kasir. Dia pun menyebut pegawai dengan kata 'babu' pada videonya.

" Aku kalau pesen enggak mungkin dibatalin. Dipikir saya enggak bisa bayar beli belanja ini. Saya laporin kamu. Aku habis puluhan juta aku bakal bayar," kata Luluk dalam video tersebut.

Video yang viral ini membuat warganet penasaran gaya hidup Luluk yang dinilai sombong. Sementara itu, akun tiktoknya @luluk.nuril telah memiliki lebih dari 947,4 ribu pengikut dan telah disukai lebih dari 5,4 juta kali.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
