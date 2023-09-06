Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi

JAKARTA - Mengenal Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi. Kedua hal ini merupakan sebuah hukum dasar dalam konsep Ekonomi.

Sebuah konsep yang menjelaskan tentang hubungan antara penjual sebagai pemilik barang atau jasa dan juga pembeli sebagai orang yang membutuhkan barang atau jasa tersebut.

Dirangkum Okezone, Rabu (6/9/2023), berikut merupakan isi dan penjelasan dari Hukum Permintaan dan Hukum Penawaran

Hukum Permintaan

“Semakin tinggi harga sebuah barang atau jasa, maka semakin sedikit pula orang yang meminta barang dan jasa tersebut.”

Hukum ini menjelaskan jika penjual melakukan penjualan terhadap barang atau jasa yang dimiliki dengan harga yang tinggi, maka jumlah pembeli (customer) juga akan lebih sedikit dari yang diharapkan oleh penjual.

BACA JUGA: Harga Minyak Turun karena Permintaan Bahan Bakar di China Melemah

Hal tersebut mengakibatkan Masyarakat cenderung menghindari pembelian produk yang terkait dan akan mulai mencari barang alternatif (barang substitusi) lain yang harganya di bawah dari yang diperjual belikan.

Dalam hukum permintaan terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi juga, antara lain harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, selera masyarakat, pendapatan, dan sebagainya.

Dapat disimpulkan, dalam hukum permintaan ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun.