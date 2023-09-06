Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:57 WIB
Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi
Hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi. Kedua hal ini merupakan sebuah hukum dasar dalam konsep Ekonomi.

Sebuah konsep yang menjelaskan tentang hubungan antara penjual sebagai pemilik barang atau jasa dan juga pembeli sebagai orang yang membutuhkan barang atau jasa tersebut.

Dirangkum Okezone, Rabu (6/9/2023), berikut merupakan isi dan penjelasan dari Hukum Permintaan dan Hukum Penawaran

Hukum Permintaan

“Semakin tinggi harga sebuah barang atau jasa, maka semakin sedikit pula orang yang meminta barang dan jasa tersebut.”

Hukum ini menjelaskan jika penjual melakukan penjualan terhadap barang atau jasa yang dimiliki dengan harga yang tinggi, maka jumlah pembeli (customer) juga akan lebih sedikit dari yang diharapkan oleh penjual.

Hal tersebut mengakibatkan Masyarakat cenderung menghindari pembelian produk yang terkait dan akan mulai mencari barang alternatif (barang substitusi) lain yang harganya di bawah dari yang diperjual belikan.

Dalam hukum permintaan terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi juga, antara lain harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, selera masyarakat, pendapatan, dan sebagainya.

Dapat disimpulkan, dalam hukum permintaan ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190011/ekonomi_ri-2gjR_large.jpg
Dampak Bencana Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Tertahan 0,32 Persen dari PDB di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement