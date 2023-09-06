Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, Vivo dan BP, Ini yang Paling Terjangkau

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:58 WIB
Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, Vivo dan BP, Ini yang Paling Terjangkau
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Simak harga BBM terbaru Pertamina, Shell, Vivo dan BP untuk DKI Jakarta menjadi referensi bagi konsumen. Pasalnya baik perusahaan negeri maupun swasta kompak melakukan penyesuaian harga berlaku pada 1 September 2023 .

Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Salah satunya PT Pertamina telah melakukan penyesuaian harga untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

"Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," dikutip dari laman resmi Pertamina.

