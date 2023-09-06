Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Momen Sri Mulyani Selfie Bareng Presiden Jokowi pada KTT ASEAN 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |12:02 WIB
Intip Momen Sri Mulyani <i>Selfie</i> Bareng Presiden Jokowi pada KTT ASEAN 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Foto Bersama Prsiden Jokowi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan momen saat setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Task Force Nasional–Local Currency Transaction (TFN-LCT).

“Swa-Foto (selfie) bersama Presiden Jokowi dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju - bersama Gubernur Bank Indonesia - DK OJK dan DK LPS - setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Task Force Nasional – Local Currency Transaction (TFN-LCT),” ujarnya pada Instagramnya, Rabu (6/9/2023).

Tujuannya, lanjut dia adalah memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan mata uang Lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara Mitra.

“Penggunaan mata uang lokal akan meningkatkan ketahanan ekonomi dari guncangan global dan memperdalam pasar keuangan Indonesia dan ASEAN,” tuturnya.

