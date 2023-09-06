Bertemu Investor Malaysia, Pesan Bahlil: Jangan Takut Bermitra dengan Pengusaha Lokal Indonesia

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan ASEAN Business Advisory Council (BAC) Malaysia pada sela mengikuti rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Pertemuan itu menjadi sarana bagi para pengusaha asal Malaysia untuk melakukan penjajakan peluang investasi yang ada di Indonesia.

Perwakilan ASEAN-BAC Malaysia yang ikut hadir dalam pertemuan diantaranya Tan Sri Nazir Razak selaku Ketua, Tan Sri Tony Fernandes dan Mr Lim Chern Yuan selalu anggota, serta Jukhee Hong selaku Direktur Eksekutif.

Bahlil menyambut baik kehadiran perwakilan ASEAN-BAC Malaysia yang berniat melakukan diskusi mendalam terkait peluang investasi di Indonesia.

Ia mendengarkan apa saja yang menjadi pertimbangan penting para pelaku usaha dari Negeri Jiran tersebut dalam melakukan investasi, salah satunya kekhawatiran mereka dalam menemukan mitra lokal yang dapat dipercaya.