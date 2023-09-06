Pertalite Dihapus, Menko Luhut: Nanti Kita Lakukan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait akan adanya penghapusan BBM Pertalite digantikan Pertamax Green 92.

Menurutnya, rencana tersebut segera dilakukan. Hal itu untuk mengatasi polusi udara.

"Nanti kita lakukan semua itu. Sekarang lagi dihitung supaya ini kan masalah polusi juga. Jadi kita mau etanol berapa persen supaya oktannya (naik)," katanya di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Sebab, lanjut dia, polusi udara lebih banyak disumbangkan oleh sektor transportasi dibandingkan sektor lainnya.

"Karena sampai hari ini kita liat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ya dari transportasi, ya transportasi itu emisi karbon itu. Maka itu hasil pengetesan di lapangan sekarang 37% sepeda motor tidak lulus uji emisi," katanya.

Maka itu, Luhut menambahkan pemerintah akan melakukan perbaikan terlebih dahulu dari bahan bakar yang digunakan untuk sektor transportasi.