Menko Luhut Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Pakai APBN

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan penjaminan pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di mana pemerintah Indonesia dan China sudah menyepakati besaran biaya cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu USD1,2 miliar atau setara Rp18 triliun.

"Gak ada itu APBN," kata Luhut saat ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Adapun terkait dengan tingkat suku bunga pinjamannya. Berdasarkan catatan MNC Portal suku bunga tersebut bunga utang telah mencapai 3,4%.

BACA JUGA: Luhut dan PM China Naik Kereta Cepat Hanya sampai Stasiun Padalarang

Ketika dikonfirmasi apakah angka tersebut sudah turun, Luhut menjawabnya turun. Tapi ia tidak menjelaskan lebih berapa angka yang disepakati.

"Turun," katanya.