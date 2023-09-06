Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resep IMF agar Ekonomi ASEAN Kuat Hadapi Tantangan Global

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:01 WIB
Resep IMF agar Ekonomi ASEAN Kuat Hadapi Tantangan Global
resep IMF agar ekonomi kuat menghadapi tantangan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Resep International Monetary Fund (IMF) agar ekonomi ASEAN kuat menghadapi tantangan global. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, merekomendasikan tiga langkah utama yang dapat diambil oleh negara-negara anggota ASEAN untuk membuat mereka tetap bertahan melalui tantangan ekonomi yang kompleks.

Georgieva mengatakan bahwa negara-negara ASEAN cukup terpengaruh oleh pandemi COVID-19, terutama dalam hal pertumbuhan ekonominya.

"ASEAN cukup terpengaruh karena sebelum pandemi diproyeksikan tumbuh begitu kuat dan pertumbuhan ini telah turun separuhnya. Akibatnya adalah hilangnya output potensial sebesar

delapan%. Jadi, ini adalah konsekuensi signifikan dari apa yang telah kita alami," tuturnya dalam ASEAN-Indo-Pacific-Forum (AIPF) di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

ASEAN, lanjutnya, juga telah mengalami gangguan dalam rantai pasok akibat pandemi dan perang di Ukraina. Gangguan tersebut telah menyebabkan lebih banyak tekanan, krisis, dan inflasi di sebagian besar ekonomi maju dan pasar berkembang, termasuk negara-negara anggota ASEAN.

Georgieva mengatakan, tingkat suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi hingga tahun 2024, atau 2025, dan hal ini pasti akan berdampak pada ASEAN, salah satunya dalam hal kekuatan mata uang. Oleh karena itu, Georgieva menekankan bahwa ASEAN harus terus tumbuh dinamis untuk bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

Halaman:
1 2
