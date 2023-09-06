Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengulas Legenda Jembatan Melawen, Begini Ceritanya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:02 WIB
Mengulas Legenda Jembatan Melawen, Begini Ceritanya
Legenda Jembatan Melawen. (Foto: PUPR)
JAKARTA – Jembatan Melawen dibangun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Alasan jembatan tersebut dibangun untuk mempermudah pengguna jalan.

“Jembatan Melawen dibangun untuk mempermudah mobilitas pengguna jalan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bonusnya, pengendara disajikan pemandangan cantik Danau Melawen di kiri dan kanan jalan,” tulis pupr_binamarga di Instagramnya, Rabu (6/9/2023).

Jembatan yang memiliki lebar 8 meter dan panjang total 142.325 meter ini telah ada sejak tahun 2019.

Jembatan Melawen ini menghubungkan kota Buntok dengan Lintas Tengah (Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan).

Selain itu, terdapat juga legenda rakyat di bawah Jembatan Melawen ini.

Halaman:
1 2
