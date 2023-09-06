Mengulas Legenda Jembatan Melawen, Begini Ceritanya

JAKARTA – Jembatan Melawen dibangun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Alasan jembatan tersebut dibangun untuk mempermudah pengguna jalan.

“Jembatan Melawen dibangun untuk mempermudah mobilitas pengguna jalan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bonusnya, pengendara disajikan pemandangan cantik Danau Melawen di kiri dan kanan jalan,” tulis pupr_binamarga di Instagramnya, Rabu (6/9/2023).

BACA JUGA:

Jembatan yang memiliki lebar 8 meter dan panjang total 142.325 meter ini telah ada sejak tahun 2019.

Jembatan Melawen ini menghubungkan kota Buntok dengan Lintas Tengah (Kabupaten Barito Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan).

BACA JUGA:

Selain itu, terdapat juga legenda rakyat di bawah Jembatan Melawen ini.