Alasan Kenapa PNS Selalu Naik Pesawat Garuda saat Perjalanan Dinas

JAKARTA - Alasan kenapa PNS selalu naik pesawat Garuda saat perjalanan dinas akan diulas dalam artikel ini.

Salah satu alasan kenapa PNS selalu naik pesawat Garuda Indonesia, karena maskapai ini merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BACA JUGA:

Aturan ini telah diwajibkannya bagi seluruh pegawai PNS yang ada dalam kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (6/9/2023), dalam kebijakan tersebut juga sudah tertera bahwa pengadaan barang dan jasa instansi pemerintahan wajib melalui e-katalog dan e-purchasing dalam sistem LKPP. Termasuk juga dengan segala pembelian tiket pesawat untuk dinas.

BACA JUGA:

Kebijakan pegawai PNS yang wajib untuk menggunakan pembayaran melalui e-katalog dan e-purchasing, ternyata sudah masuk dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.