Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Kenapa PNS Selalu Naik Pesawat Garuda saat Perjalanan Dinas

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |20:03 WIB
Alasan Kenapa PNS Selalu Naik Pesawat Garuda saat Perjalanan Dinas
Alasan kenapa PNS perjalanan dinas pakai Garuda. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Alasan kenapa PNS selalu naik pesawat Garuda saat perjalanan dinas akan diulas dalam artikel ini.

Salah satu alasan kenapa PNS selalu naik pesawat Garuda Indonesia, karena maskapai ini merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 BACA JUGA:

Aturan ini telah diwajibkannya bagi seluruh pegawai PNS yang ada dalam kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (6/9/2023), dalam kebijakan tersebut juga sudah tertera bahwa pengadaan barang dan jasa instansi pemerintahan wajib melalui e-katalog dan e-purchasing dalam sistem LKPP. Termasuk juga dengan segala pembelian tiket pesawat untuk dinas.

 BACA JUGA:

Kebijakan pegawai PNS yang wajib untuk menggunakan pembayaran melalui e-katalog dan e-purchasing, ternyata sudah masuk dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement