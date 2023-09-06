Ini 6 Daftar Sekolah SD Termahal yang Ada di Indonesia

JAKARTA - Ini enam daftar sekolah SD termahal yang ada di Indonesia.

Di mana para orang tua harus mempersiapkan modalnya jika ingin memasukkan anak ke sekolah SD tersebut.

BACA JUGA:

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap anak demi mampu bersaing di masa depan.

Kemudian orang tua pun juga harus siap memiliki modal untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik.

BACA JUGA:

Mahalnya sebuah pendidikan akan terbayar lunas dengan suatu kesuksesan di masa depan yang akan datang.

Oleh karena itu, tidak sayang orang tua untuk menghabiskan modal demi anaknya menempuh pendidikan di sekolah yang biayanya cukup mahal.

Berikut sekolah dasar SD termahal yang ada di Indonesia yang dirangkum Okezone, Rabu (6/9/2023).

1. Binus International School Simprug

Binus International School Simprug adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB).

Berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta sekolah ini memiliki berbagai fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap.

Adapun biaya uang pangkal sebesar Rp144 juta dan Rp540 juta untuk uang sekolah hingga kelulusan.

2. Global Jaya School

Sekolah berbasis internasional yang terletak di Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang juga merupakan SD termahal di Indonesia.

Global Jaya School memiliki biaya pengembangan (SP) sebesar Rp23 juta – Rp98,8 juta per tahun. Ada juga biaya pendidikan (SPP) dengan pilihan Rp39,1 juta per tiga bulan atau Rp106,7 juta per tahun.

Selain itu, ada biaya tambahan untuk seragam dan kegiatan lainnya setelah pulang sekolah.