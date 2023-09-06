Alasan Kenapa PNS Tidak Kena Pajak Natura?

JAKARTA - Alasan kenapa PNS tidak kena pajak natura wajib diketahui.

Pajak natura merupakan kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terkait fasilitas berupa barang atau jasa yang didapat karyawan dari perusahaan.

Pajak ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 dan telah diresmikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 1 Juli 2023.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, Rabu (6/9/2023) pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Alasan kenapa PNS tidak kena pajak natura sendiri karena PNS dibebaskan dari pajak natura sesuai kebijakan pemerintah. Selain itu, fasilitas yang diberikan untuk PNS berasal dari APBN dan APBD.