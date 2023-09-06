Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aksi Menko Luhut dan PM China Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:18 WIB
Aksi Menko Luhut dan PM China Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Menko Luhut Binsar Pandjaitan dan PM China jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung . (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Perdana Menteri (PM) dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (6/9/2023).

Adapun rute yang akan dilalui yakni Stasiun Halim-Karawang-Halim.

 BACA JUGA:

Dalam uji coba tersebut turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Luhut dan PM China dan juga rombongan naik ke peron Stasiun Halim sekitar pukul 15.50 WIB.

Kemudian kereta tersebut berangkat dari Stasiun Halim pukul 15.58. Hal tersebut berdasarkan keterangan Humas BKIP Kemenhub.

 BACA JUGA:

Adapun rencananya rombongan tersebut akan tiba kembali di Stasiun Halim pada pukul 16.30 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131568/mendag-TcxX_large.png
RI Sita Produk Elektronik hingga Mainan Ilegal Senilai Rp15 Miliar, Mayoritas dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/320/3028568/imbas-perang-dagang-barang-china-kena-bea-masuk-200-8Q5UNOnHAs.jpeg
Imbas Perang Dagang, Barang China Kena Bea Masuk 200%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/278/2985593/china-larang-bos-evergrande-main-saham-seumur-hidup-kCcWLqda0E.jpg
China Larang Bos Evergrande Main Saham Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/320/2928080/jk-produk-lebih-murah-dan-cepat-itu-kemenangan-china-PiiMNX4Tws.jpg
JK: Produk Lebih Murah dan Cepat Itu Kemenangan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875108/jadi-saingan-chatgpt-china-punya-chatbot-bernama-ernie-lKLu5JQ9KK.JPG
Jadi Saingan ChatGPT, China Punya Chatbot Bernama Ernie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/320/2858664/kerja-sama-ekonomi-selama-10-tahun-china-bakal-tanggung-jawab-utang-pakistan-oxPIWGhbIu.jpg
Kerja Sama Ekonomi Selama 10 Tahun, China Bakal Tanggung Jawab Utang Pakistan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement