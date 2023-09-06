Aksi Menko Luhut dan PM China Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menko Luhut Binsar Pandjaitan dan PM China jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung . (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Perdana Menteri (PM) dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (6/9/2023).

Adapun rute yang akan dilalui yakni Stasiun Halim-Karawang-Halim.

Dalam uji coba tersebut turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Luhut dan PM China dan juga rombongan naik ke peron Stasiun Halim sekitar pukul 15.50 WIB.

Kemudian kereta tersebut berangkat dari Stasiun Halim pukul 15.58. Hal tersebut berdasarkan keterangan Humas BKIP Kemenhub.

Adapun rencananya rombongan tersebut akan tiba kembali di Stasiun Halim pada pukul 16.30 WIB.