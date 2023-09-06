Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Kota dengan Harga Beras Paling Mahal se-Indonesia

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:32 WIB
3 Kota dengan Harga Beras Paling Mahal se-Indonesia
3 kota dengan beras termahal se-Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Daftar tiga kota dengan harga beras paling mahal di Indonesia.

Walau menjadi makanan pokok, harga beras eceran per kilogram (kg) cenderung berbeda-beda pada setiap daerahnya.

 BACA JUGA:

Namun komoditas beras kian menjadi sorotan karena harganya yang terus naik.

Berdasarkan catatan BPS pada Agustus 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp11.754,00 per kg, naik sebesar 1,88% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp11.475,00 per kg atau naik sebesar 3,19%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp10.525,00 per kg atau naik sebesar 2,16%.

 BACA JUGA:

"Dibandingkan dengan Agustus 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustus 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 18,72%, 22,62%, dan 16,05%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dikutip Rabu 6 September 2023.

Halaman:
1 2
