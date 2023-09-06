Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut: PM China Sangat Happy

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |18:08 WIB
Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut: PM China Sangat <i>Happy</i>
Menko Luhut Binsar Pandjaitan sebut PM China happy usai jajal Kereta Cepat. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Perdana Menteri (China) Li Qiang sangat senang usai menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Adapun rute yang dilakukan dalam uji coba ini yakni daei Stasiun Halim-Karawang-Halim.

Luhut menyebut dari Stasiun Stasiun Halim ke Stasiun Karawang hanya membutuhkan waktu 11 menit.

"PM Li Qiang sangat happy dengan uji coba. Beliau uji coba selama 11 menit ke Karawang dan kembali kemari," katanya Luhut saat ditemui di Stasiun Halim Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Adapun Luhut mengungkapkan bahwa dalam uji coba tersebut berjalan dengan mulus dan lancar.

Di mana dalam uji coba tersebut kecepatan kereta yang dijalan 340km/jam.

