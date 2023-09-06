4 Tol Ini Milik Jasa Marga Siap Dijual, Siapa Minat?

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali melanjutkan program asset recycling sebagai bagian dari strategi korporasi. Hal ini untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan bisnis perusahaan.

Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano dalam pemaparannya menjelaskan, pada partisipasinya di AIPF 2023 kali ini, Jasa Marga menyambut baik peluang kerja sama Perusahaan dengan skema strategic partnership melalui empat ruas jalan tol Jasa Marga Group yang menjadi milestone selanjutnya untuk program asset recycling.

Empat jalan tol tersebut terdiri dari dua jalan tol beroperasi yaitu Jalan Tol Bali Mandara sepanjang 12,7 Km dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,27 Km.

Selain itu ada dua proyek jalan tol yang saat ini masih dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan, yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 62 Km dan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen sepanjang 76 Km.

Reza menambahkan jalan Ttol Bali Mandara dan jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki potensi pertumbuhan volume lalu lintas ke depannya, dengan kawasan sekitar jalan tol yang juga meningkat dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan Bali sebagai destinasi wisata internasional yang menarik minat wisatawan setiap tahunnya hingga akan dikembangkannya Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur, jalan tol Bali Mandara dan jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki potensi yang sangat baik bagi para calon investor.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani menyampaikan kepada para investor potensial untuk tidak khawatir bekerja sama dengan Jasa Marga.