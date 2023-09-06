Jamin Suplai ke PLTU, PLN EPI Uji Coba Fasilitas Pencampuran Batu Bara

JAKARTA - Sub Holding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bekerjasama dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) melakukan uji coba pengapalan dari fasilitas pencampuran batu bara (Shipment Coal Handling & Blending Facility) di Pelabuhan Milik Krakatau Steel, Cilegon, Banten.

Fasilitas pencampuran batu bara (Coal Blending Facility/CBF) ini merupakan teknologi yang paling strategis untuk menjamin pasokan batu bara ke pembangkit dan juga membuat operasional pembangkit lebih efisien.

BACA JUGA:

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi primer. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok batu bara. Lewat pengembangan CBF ini membuat kepastian pasokan batubara dengan kalori yang ada cukup dan mampu diserap oleh pembangkit lewat pencampuran terlebih dahulu.

"Melalui Coal Blending Facility dapat memberikan value creation di mana coal blending memungkinkan PLTU untuk mendapatkan spesifikasi batubara yang optimum sesuai dengan standar kebutuhan boiler," katanya seperti dilansir keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

BACA JUGA:

Iwan menjelaskan uji coba yang dilakukan di Cilegon ini langsung dikirim ke PLTU Jawa 7. Dari hasil uji coba menunjukan butuh waktu 8 jam perjalanan, sehingga proses loading unloading batu bara ke pembangkit lebih efisien.

Manfaat utama dengan adanya CBF di dekat dengan lokasi pembangkit, akan memberikan rasa aman bagi PLTU (security of supply) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.