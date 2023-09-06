Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Hasil Meja Bundar ASEAN-Kanada

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |18:30 WIB
Intip Hasil Meja Bundar ASEAN-Kanada
Intip Hasil Meja Bundar ASEAN-Kanada. (Foto: Okezone.com/Setkab)
A
A
A

JAKARTA - ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) bekerjasama dengan Canada-ASEAN Business Council (CABC) menjadi tuan rumah Pertemuan Meja Bundar Perdagangan ASEAN-Kanada di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid menyampaikan, pertemuan meja bundar itu diadakan dengan tujuan membina kemitraan sektor swasta yang nyata guna mengatasi masalah-masalah paling penting yang menjadi perhatian bersama, termasuk mempercepat perjalanan menuju Net Zero dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Tema Pertemuan Meja Bundar Perdagangan ASEAN-Kanada adalah “Memperkuat Peluang ASEAN-Kanada untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

"Pertemuan tingkat tinggi itu berfokus pada bagaimana negara-negara ASEAN dan Kanada dapat memperluas peluang pasar, mendorong kemitraan untuk energi ramah lingkungan, dan memfasilitasi arus perdagangan dan investasi melalui Kanada untuk mempercepat peran ASEAN dalam pertumbuhan global yang berkelanjutan,” ujar Arsjad di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Di antara yang hadir adalah Utusan Khusus Kanada untuk Indo-Pasifik Ian Mckay, Duta Besar Kanada untuk ASEAN Vicky Singmin, dan Presiden Dewan Bisnis Kanada-ASEAN Wayne Farmer. Arsjad pun menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Perdana Menteri Justin Trudeau kepada ASEAN, mengingat ASEAN sebagai mitra strategis Kanada di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, dia menekankan perlunya rencana dan strategi yang lebih konkrit untuk meningkatkan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

“Saat kami menjamu Perdana Menteri Trudeau pada KTT G20 di Bali, beliau menyampaikan langkah signifikan Kanada dalam berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan ASEAN melalui pembentukan Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan (JETP) dengan Indonesia dan Vietnam,” ungkap Arsjad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898568/ktt-ais-2023-hasilkan-komitmen-pendanaan-berkelanjutan-VIy6u3fYI4.JPG
KTT AIS 2023 Hasilkan Komitmen Pendanaan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/320/2880288/bandara-soetta-berhasil-layani-54-penerbangan-vvip-ktt-asean-ke-43-yH8nagwKWA.JPG
Bandara Soetta Berhasil Layani 54 Penerbangan VVIP KTT ASEAN ke-43
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2879999/8-fakta-ktt-ke-43-asean-selesai-intip-sejumlah-kesepakatannya-W6A1bL4gQ3.jpg
8 Fakta KTT ke-43 ASEAN Selesai, Intip Sejumlah Kesepakatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2880049/intip-peluang-indonesia-tingkatkan-daya-saing-logistik-asean-Iu1rCF0gJT.jpg
Intip Peluang Indonesia Tingkatkan Daya Saing Logistik ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2879870/ktt-asean-hasilkan-kerjasama-rp500-triliun-hipmi-nilainya-fantastis-G1ZOIZV2ft.jpg
KTT ASEAN Hasilkan Kerjasama Rp500 Triliun, Hipmi: Nilainya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/320/2879750/isf-2023-berakhir-sukses-dengan-sejumlah-kemitraan-penting-IXP52GxFag.jpg
ISF 2023 Berakhir Sukses dengan Sejumlah Kemitraan Penting
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement