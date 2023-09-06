Wamen BUMN Sebut Proyek Dekarbonisasi dan Baterai Kendaraan Listrik Jadi Primadona Investor

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN, Rosan Roeslani menyebut business matching yang dilaksanakan pada ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) di hari kedua mencakup beberapa sektor.

Adapun sektor-sektornya antara lain renewable energy (energi terbarukan), pengembangan green hydrogen, green amonia, kilang alumina, rantai pasok baterai, infrastruktur jalan tol, dan pelabuhan.

Selain itu, terdapat proyek-proyek yang menjadi fokus dari sektor-sektor strategis nasional.

"Ada 5 proyek yang melibatkan energi, minyak, dan gas, kemudian ada 9 proyek yang melibatkan jalan tol, ada 5 proyek yang melibatkan pelabuhan, ada 6 proyek yang melibatkan bidang kesehatan, 3 proyek di bidang fertilizer, 10 proyek di bidang infrastruktur, 9 proyek di turisme, dan 3 proyek di ekosistem dan rantai pasok kendaraan listrik (EV ecosystem and value chains)," ujar Rosan dalam Konferensi Pers AIPF di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Dia mengatakan, meskipun proyek di ekosistem EV hanya 3, ternyata minatnya sangat tinggi.

Dilaporkan bahwa kapasitas untuk yang datang bahkan tak mencukupi, lebih dari 50 orang dalam ruangan yang disediakan per industri.