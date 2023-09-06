Dirut Pertamina Mau Sulap Kilang Minyak Jadi Lebih Ramah Lingkungan

Dirut Pertamina Nicke Widyawati bakal sulap kilang minyak lebih ramah lingkungan. (YouTube: TV Parlemen)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal mengubah beberapa kilang minyak yang saat ini beroperasi untuk menjadi kilang yang lebih ramah lingkungan.

Direktur Utama Pertamina mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan kebijakan mitigasi bisnis jangka panjang di subsektor migas dnengan mengoptimalkan aset-aset, salah satunya mengubah kilang milik perseoran.

"Saat ini kami memiliki tujuh kilang, tiga di antaranya akan diubah menjadi kilang ramah lingkungan atau green refinery yang menghasilkan energi," jelasnya dalam acara Bloomber CEO Forum at Asean yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu

(6/9/2023).

Nicke melanjutkan juga akan mengembangkan dan mengintegrasikan kilang dengan petrochemical.

"Jadi ada agenda kedua, agenda pertama kita akses aset di refinery. Kedua, kilang terintegrasi dan petrokimia. Maksud saya, permintaan petrokimia terus meningkat. Jadi kita harus memperkuat kapasitas kita sekarang," urainya.