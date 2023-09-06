Menko Luhut Bocorkan Jadwal Peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan setelah masyarakat Indonesia dapat menjajal secara gratis.

Hal itu kata Luhut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar masyarakat disepanjang jalur Kereta Cepat dapat terlebih dahulu menjajal gratis.

Adapun terkait dengan tanggal kepastiannya, Luhut mengatakan bahwa peresmian tersebut bisa kapan saja.

Dalam artian jadwal yang sudah direncanakan yakni 1 Oktober 2023 bisa saja mundur dan bisa maju.

"Launching ya anytime. Tapi Presiden ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat di sepanjang jalur kereta api (untuk jajal kereta cepat)," kata Luhut saat ditemui di Stasiun Halim Jakarta usai mendampingi Perdana Menteri (PM) China Li Qiang menjajal KCJB, Rabu (6/9/2023).