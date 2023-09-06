Hore! Masyarakat Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis pada September 2023

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa sebelum beroperasi secara operasional masyarakat disepanjang jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan masyarakat dapat menjajal secara gratis pada September 2023.

"Kita harapkan September ini bisa kita mulai. jadi sebelum cod pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbayar, termasuk penumpang di kanan kiri trase yang terdampak. itu pasti," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Stasiun Halim Jakarta, Rabu (6/9/2023).

BACA JUGA:

Meski begitu, Dwiyana belum dapat memastikan tanggal pasti masyarakat sekitar jalur dan masyarakat umum dapat menjajal kereta cepat.

Ditempat yang sama, General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan warga di sekitar jalur dari wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga ke Bandung.

BACA JUGA:

"Kemudian ada pengajuan invitation dari berbagai instansi dan lain-lain nanti pasti ada yang kita pastikan akan ada kuota masyarajat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri," katanya.