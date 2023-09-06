Berkah KTT ASEAN 2023, Hotel Kawasan Senayan Penuh

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut perhelatan rangkaian agenda KTT ASEAN 2023 mulai menunjukkan dampak ekonominya, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata

"Hotel di sekitar kawasan pertama di Senayan ini habis terpesan dan malam ini akan saksikan gala dinnner yg biasanya memukau para peserta tamu," ujar Sandiaga kepada awak media saat mengunjungi Media Center KTT ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023).

Dia mengatakan bahwa inilah kekuatan indonesia. Selain destinasi wisata dan alam yang indah, tapi juga masyarakatnya yang ramah dan budaya Indonesia yang ditampilkan secara meriah.

Namun, untuk dampak positif perhelatan KTT ASEAN 2023 terhadap perekonomian Indonesia, Sandiaga menyebut bahwa hal tersebut masih dalam kajian timnya.