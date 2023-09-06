Ikuti Tryout CPNS 2023 di Okezone, Gratis!





JAKARTA - Okezone.com menggelar Tryout Okezone Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2023. Tryout CPNS ini dalam rangka persiapan seleksi CASN 2023 yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK.

Untuk mengikuti tryout CPNS 2023 di Okezone sangat mudah, dengan membuka link www.okezone.com melalui handphone atau laptop.

Dalam tryout CPNS 2023 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023, dapat diakses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com/

Berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023.

Dalam seleksi CASN 2023, pemerintah membuka 572.496 formasi. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan serah terima naskah soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023

Naskah soal yang diserahkan meliputi seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara bagi PPPK serta seleksi kompetensi dasar bagi CPNS. Penyusunan naskah soal tersebut melibatkan 173 penulis dari 35 perguruan tinggi dan lembaga.

Penyusunan naskah soal seleksi tersebut juga melalui beberapa tahapan, salah satunya yaitu proses telaah bahasa oleh para ahli bahasa. Telaah bahasa dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar.