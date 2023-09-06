Advertisement
HOT ISSUE

Cara Daftar Tryout CPNS 2023 di Okezone, Ini Tahapannya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:05 WIB
Cara Daftar <i>Tryout</i> CPNS 2023 di Okezone, Ini Tahapannya
Cara daftar Tryout CPNS 2023 di Okezone. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara daftar Tryout CPNS 2023 di Okezone.com memerlukan log in akun peserta.

Diketahui Okezone.com menggelar Tryout Okezone Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2023.

 BACA JUGA:

Untuk mengikuti tryout CPNS 2023 di Okezone sangat mudah, dengan membuka link https://cpns.okezone.com/ melalui handphone atau laptop.

Namun sebelum memulai tes, peserta diminta untuk registrasi akun terlebih dahulu.

 BACA JUGA:

Berikut ini cara log in untuk ikut tryout CPNS 2023 di Okezone.com:

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone

3. Jika anda memiliki akun Gmail atau Facebook bisa langsung memasukkan ID Anda

4. Nantinya akan terhubung secara otomatis dari handphone

5. Setelah itu Anda akan dinyatakan berhasil masuk/login dan bisa mengikuti tes.

