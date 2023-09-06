Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Cegah Banjir Rob, Ini Keunggulan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:01 WIB
Cegah Banjir Rob, Ini Keunggulan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara
Keunggulan PTPIN. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) bertujuan untuk mengembangkan wilayah pesisir yang merupakan bagian dari Ibu Kota suatu negara secara holistik dan terintegrasi.

Dilansir melalui akun Instagram resmi milik Ditjen Sumber Daya Air @pupr_sda, di mana salah satu unggahannya sedang membahas mengenai PTPIN.

 BACA JUGA:

“Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencegah terjadinya banjir rob dan tenggelamnya daerah pesisir Ibukota dengan membangun tanggul pantai raksasa yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lainnya," tulis caption dalam unggahan akun Instagram.

Disampaikan juga kalau dalam proyek ini akan dilakukannya Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Muara.

 BACA JUGA:

“Dalam proyek yang bernama Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD),direncanakan akan dibangun tanggul pantai sepanjang 33 Km. Dari total panjang pesisir 120 Km dengan 46 Km yang termasuk dalam kategori kritis," tambahnya.

Halaman:
1 2
