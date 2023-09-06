3 Cara Mudah Memilih Driver Gojek Wanita

JAKARTA- Tiga cara mudah memilih driver gojek wanita tentu sangat membantu pengguna, khususnya wanita. Saat berkendara, apalagi dengan online tentu keamanan menjadi hal yang harus diperhatikan.

Selain keamanan, alasan lain memilih driver wanita karena dianggap ramah dan bisa membuat perjalanan lebih menyenangkan.

Selain itu, melalui ojek online khusus perempuan konsumen juga dapat tetap menjaga prinsip dan kaidah Islami karena tidak membonceng lawan jenis.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (6/9/2023), berikut cara mudah memilih driver gojek wanita.

1. Cek profil saat memesan

Mungkin belum ada aturan baku atau pasti dalam memesan drive ojek wanita. Naun, Anda bisa memulai dengan cek profil.

Periksa foto, nama, dan rating dari driver tersebut. Jangan ragu untuk memilih driver dengan rating yang baik dan banyak ulasan positif dari pengguna sebelumnya.