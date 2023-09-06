Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Cara Mudah Memilih Driver Gojek Wanita

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |18:46 WIB
3 Cara Mudah Memilih Driver Gojek Wanita
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Tiga cara mudah memilih driver gojek wanita tentu sangat membantu pengguna, khususnya wanita. Saat berkendara, apalagi dengan online tentu keamanan menjadi hal yang harus diperhatikan.

Selain keamanan, alasan lain memilih driver wanita karena dianggap ramah dan bisa membuat perjalanan lebih menyenangkan.

Selain itu, melalui ojek online khusus perempuan konsumen juga dapat tetap menjaga prinsip dan kaidah Islami karena tidak membonceng lawan jenis.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (6/9/2023), berikut cara mudah memilih driver gojek wanita.

1. Cek profil saat memesan

Mungkin belum ada aturan baku atau pasti dalam memesan drive ojek wanita. Naun, Anda bisa memulai dengan cek profil.

Periksa foto, nama, dan rating dari driver tersebut. Jangan ragu untuk memilih driver dengan rating yang baik dan banyak ulasan positif dari pengguna sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement