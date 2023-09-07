Wall Street Ditutup Anjlok Imbas Data Ekonomi AS Picu Kekhawatiran Inflasi

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan Rabu (6/9/2023) waktu setempat, dengan penurunan Nasdaq sebesar 1% yang memimpin penurunan. Hal itu terjadi setelah data sektor jasa yang lebih kuat dari perkiraan memicu kekhawatiran bahwa inflasi yang masih stabil akan menyebabkan suku bunga tetap tinggi lebih lama.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 198,78 poin, atau 0,57%, menjadi 34.443,19, S&P 500 (.SPX) kehilangan 31,35 poin, atau 0,70%, pada 4.465,48 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 148,48 poin, atau 1,06% menjadi 13.872,47.

Institute for Supply Management (ISM) mengatakan pada hari Rabu bahwa Indeks Manajer Pembelian non-manufaktur naik menjadi 54,5 bulan lalu dibandingkan ekspektasi 52,5, sementara ukuran harga yang dibayarkan oleh bisnis sektor jasa untuk input meningkat.

Para pedagang bertaruh pada peluang 93% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah pertemuannya pada 20 September, sementara taruhan pada jeda berikutnya pada bulan November adalah sekitar 57%, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

“Data jasa ISM yang lebih kuat dari perkiraan menunjukkan bahwa investor masih belum terlalu terampil dalam membaca keadaan pasca pandemi,” kata Carol Schleif, kepala investasi di kantor keluarga BMO di Minneapolis.