Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Melemah ke Level 6.970

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |07:48 WIB
IHSG Berpotensi Melemah ke Level 6.970
IHSG berpotensi melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan hari ini, Kamis (7/9/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.970-7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG masih ada indikasi koreksi sehat.

"Pada perdagangan kemarin, IHSG masih belum berhasil menembus level 7000. Dan di saat level ini gagal ditembus, nilai transaksi justru meningkat," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, hal ini berarti terjadi aksi profit taking. Mungkin pelaku pasar juga mengamankan dana, jika sampai koreksi harus terjadi.

"Berapakah level aman IHSG semisal tidak berhasil menembus 7000 lalu terjadi koreksi sehat? Menurut kami, batas aman tersebut berada pada 6970," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191222/ihsg-DZ65_large.jpg
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement