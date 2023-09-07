IHSG Berpotensi Melemah ke Level 6.970

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan hari ini, Kamis (7/9/2023). Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.970-7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG masih ada indikasi koreksi sehat.

"Pada perdagangan kemarin, IHSG masih belum berhasil menembus level 7000. Dan di saat level ini gagal ditembus, nilai transaksi justru meningkat," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, hal ini berarti terjadi aksi profit taking. Mungkin pelaku pasar juga mengamankan dana, jika sampai koreksi harus terjadi.

BACA JUGA: Intip 4 Rekomendasi Saham yang Berpotensi Cuan

"Berapakah level aman IHSG semisal tidak berhasil menembus 7000 lalu terjadi koreksi sehat? Menurut kami, batas aman tersebut berada pada 6970," kata dia.