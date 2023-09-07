Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Masih Rawan Koreksi ke 6.907

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,1% ke 6.995 disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan, pergerakan IHSG masih berpeluang menguat menguji 7.025-7.072.

BACA JUGA: Intip 4 Rekomendasi Saham yang Berpotensi Cuan

"Kemudian, waspadai akan adanya pertanda awal koreksi dari IHSG, sehingga IHSG akan rawan terkoreksi ke rentang 6.841-6.907," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (7/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.924, 6.869 dan resistance 7.025, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.