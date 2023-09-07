Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.983

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |09:27 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.983
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,18% di 6.983,24 pada perdagangan hari ini Kamis (7/9/2023).

Saham emiten pendatang baru PT Multitrend Indo Tbk (BABY) menguat 8,37% di Rp288.

Cukup fluktuatif di beberapa detik awal, indeks komposit masih di zona merah sebessr 0,16% di 6.984,75 pada 09:03 WIB. Sebanyak 163 saham menguat, 144 melemah, dan 235 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp471,25 miliar dari net-volume 664,32 juta saham yang diperdagangkan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) menguat 14,63% di Rp1.175, PT Nanotech Indonesia Global Tbk (NANO) menguat 8,33% di Rp26, dan PT Multitrend Indo Tbk (BABY) menguat 8,37% di Rp288.

(Taufik Fajar)

