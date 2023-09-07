Melantai di Bursa, Saham Multitrend Indo (BABY) Dibuka Naik 12,78%

JAKARTA - PT Multitrend Indo Tbk mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (7/9/2023). Harga saham emiten dengan kode BABY ini dibuka naik 12,78% ke level Rp300 pada perdagangan perdananya. Sebelumnya, harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp266 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham perusahaan pemegang lisensi brand Mothercare ini berada di level Rp272 per saham atau naik 2,26%. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 134,80 juta saham, dan nilai transaksi mencapai Rp38,70 miliar. Sedangkan frekuensinya sebanyak 12.682 kali.

“Langkah kami menjadi perusahaan publik diyakini memacu target serta profitabilitas perseroan,” kata Direktur Utama BABY, Jitin Kapoor di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mainan dan pakaian anak ini menawarkan sebanyak 600 juta saham atau sebanyak-banyaknya 21,28% dari total modal ditempatkan dan disetor. Perseroan bakal meraup dana segar Rp142,04 miliar.