Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melantai di Bursa, Saham Multitrend Indo (BABY) Dibuka Naik 12,78%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:01 WIB
Melantai di Bursa, Saham Multitrend Indo (BABY) Dibuka Naik 12,78%
IPO BABY di Gedung BEI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Multitrend Indo Tbk mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (7/9/2023). Harga saham emiten dengan kode BABY ini dibuka naik 12,78% ke level Rp300 pada perdagangan perdananya. Sebelumnya, harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp266 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham perusahaan pemegang lisensi brand Mothercare ini berada di level Rp272 per saham atau naik 2,26%. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 134,80 juta saham, dan nilai transaksi mencapai Rp38,70 miliar. Sedangkan frekuensinya sebanyak 12.682 kali.

“Langkah kami menjadi perusahaan publik diyakini memacu target serta profitabilitas perseroan,” kata Direktur Utama BABY, Jitin Kapoor di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mainan dan pakaian anak ini menawarkan sebanyak 600 juta saham atau sebanyak-banyaknya 21,28% dari total modal ditempatkan dan disetor. Perseroan bakal meraup dana segar Rp142,04 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189795/ipo_bei-xPZQ_large.jpg
OJK Ungkap Penyebab Jumlah IPO Turun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183883/ipo_bei-EL1e_large.jpg
3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/278/3159952/ipo_bei-DQKX_large.jpg
4 Calon Emiten Antre IPO, Ada yang Punya Aset Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/278/3156628/ihsg-Htlf_large.jpg
5 Perusahaan Antre IPO, Ada yang Punya Aset di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/278/3149826/merry_riana-2Abx_large.jpg
MERI Siap IPO Juli 2025, Merry Riana Incar Dana Rp39 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement