Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Smartfren (FREN) Tanggapi Rencana Merger dengan XL Axiata

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:23 WIB
Smartfren (FREN) Tanggapi Rencana Merger dengan XL Axiata
Smartfren dan XL Axiata Berencana Merger. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dikabarkan akan merger. Diskusi terkait potensi penggabungan ini pun terus disampaikan.

Melansir dari Bloomberg News, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, pemilik EXCL dan FREN saat ini tengah merundingkan proses transaksi tersebut dengan penasihat.

Opsi lain yang turut dipertimbangkan kedua perusahaan tersebut, yakni mencakup perjanjian dan kemitraan soal skema berbagi infrastruktur jaringan atau network sharing.

Menanggapi kabar ini, manajemen FREN menyampaikan saat ini perseroan terbuka untuk melakukan pembicaraan mengenai rencana konsolidasi dengan pelaku industri lain yang bertujuan untuk efisiensi operasional, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

“Namun demikian sampai dengan saat ini, tidak ada informasi atau kejadian yang dapat diumumkan kepada publik, dan FREN akan mematuhi peraturan yang berlaku mengenai keterbukaan informasi,” kata Direktur FREN, Antony Susilo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (6/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/278/3097702/ini-alasan-investor-fren-tak-terima-keputusan-penghapusan-waran-jadi-2025-xmnGs5lM6f.jpg
Ini Alasan Investor FREN Tak Terima Keputusan Penghapusan Waran Jadi 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/278/3004293/merger-dengan-smartfren-begini-penjelasan-bos-xl-axiata-excl-Uxv3db2cJE.jpg
Merger dengan Smartfren, Begini Penjelasan Bos XL Axiata (EXCL)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/278/2882934/saham-fren-diborong-rp1-triliun-siapa-yang-beli-pX891tiImR.jpg
Saham FREN Diborong Rp1 Triliun, Siapa yang Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/14/278/2394513/smartfren-telecom-terbitkan-obligasi-wajib-konversi-rp3-9-triliun-oZbuhOhZFA.jpg
Smartfren Telecom Terbitkan Obligasi Wajib Konversi Rp3,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/05/278/2372725/pendapatan-naik-smartfren-justru-rugi-rp1-52-triliun-dJk5qz4cgb.jpg
Pendapatan Naik, Smartfren Justru Rugi Rp1,52 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/09/278/2341589/disebut-bakal-merger-dengan-xl-axiata-begini-kata-smartfren-QTQ3exPBR4.jpg
Disebut Bakal Merger dengan XL Axiata, Begini Kata Smartfren
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement