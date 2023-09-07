Smartfren (FREN) Tanggapi Rencana Merger dengan XL Axiata

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dikabarkan akan merger. Diskusi terkait potensi penggabungan ini pun terus disampaikan.

Melansir dari Bloomberg News, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, pemilik EXCL dan FREN saat ini tengah merundingkan proses transaksi tersebut dengan penasihat.

Opsi lain yang turut dipertimbangkan kedua perusahaan tersebut, yakni mencakup perjanjian dan kemitraan soal skema berbagi infrastruktur jaringan atau network sharing.

Menanggapi kabar ini, manajemen FREN menyampaikan saat ini perseroan terbuka untuk melakukan pembicaraan mengenai rencana konsolidasi dengan pelaku industri lain yang bertujuan untuk efisiensi operasional, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

“Namun demikian sampai dengan saat ini, tidak ada informasi atau kejadian yang dapat diumumkan kepada publik, dan FREN akan mematuhi peraturan yang berlaku mengenai keterbukaan informasi,” kata Direktur FREN, Antony Susilo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (6/9/2023).